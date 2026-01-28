アストン・ヴィラが、ブラジル代表MFドウグラス・ルイスの再獲得に迫っているようだ。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在27歳のD・ルイスは中盤を本職とする選手で、2017年夏に母国のヴァスコ・ダ・ガマからマンチェスター・シティに加入。ジローナへの2年間のレンタル移籍を経て、2019年夏に加入したアストン・ヴィラで大ブレイクを果たし、同年11月にはブラジル代表デビューも飾った。アストン・ヴィラでは