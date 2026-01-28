北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではスポーツライターの二宮寿朗氏の見解をお届けする。――◆――◆――「最高の景色」という目標はあるが、初めてのベスト16超えというミッションをまず果たすなら、３位でも突破の可能性を残すグループステージは極力余力を残して勝ち上がりたい。１、２位通過なら、ラウン