俳優・山崎賢人（「崎」は、たつさきが正式表記）と、NCTのTEN（テン）が談笑する姿がキャッチされ、ファンの注目を集めている。 【動画】談笑する山崎賢人とNCTテン／山崎賢人のショートインタビュー 他 ■山崎賢人「テンくんとまた会えたのが嬉しかった」 山崎とテンは、1月27日（日本時間）にフランス・パリで行われた、SAINT LAURENT（サンローラン）2026-27年秋冬メンズコレクションのショーに参