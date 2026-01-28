いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では浦和の最新序列とチームの現状をお届けする。――◆――◆――優勝を果たし、2026-27シーズンACLエリートの最後の出場枠を勝ち取ること。それが浦和レッズにとって百年構想リーグのミッションだ。足掛け４年目となるマチェイ・スコルジャ監督は、前からボールを奪い、相手陣内で押し込む時間帯を増