SixTONESが6人揃って飾る『STAGEnavi vol.108』（1月28日発売）の裏表紙が、月刊TVnavi＆SMILE＆映画＆ステージの公式Xで公開された。 【写真】SixTONES6人の脚の長さ際立つローアングルショット＆アップショット ■アップショットの表紙とは違った全身ショットの裏表紙 公開されたのは、6人が肩を組んでカメラを見つめる笑顔ショット。6人は下にあるカメラを覗き込むような姿勢で、ナチュラルな笑顔を見せている。