ムゲンエステート [東証Ｓ] が1月28日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の91.4億円→99.4億円(前の期は88.5億円)に8.7％上方修正し、増益率が3.3％増→12.3％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の42.1億円→50.1億円(前年同期は42.1億