大丸エナウィン [東証Ｓ] が1月28日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.5％増の7.2億円に伸びたが、通期計画の14.2億円に対する進捗率は51.1％となり、5年平均の50.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.7％減の6.9億円とほぼ横ばいの計算になる。