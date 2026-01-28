アイザワ証券グループ [東証Ｐ] が1月28日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比67.0％減の6億円に大きく落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比57.8％減の4.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の17.8％→5.7％に急低下した。 株探ニュース