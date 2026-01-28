28日14時現在の日経平均株価は前日比332.35円（-0.62％）安の5万3001.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は188、値下がりは1379、変わらずは28と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は100.78円の押し下げで信越化 がトップ。以下、ファストリ が65.78円、ファナック が38.94円、日東電 が20.89円、アドテスト が20.06円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を