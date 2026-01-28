27日（火）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズは、2月21日（土）に選手が参加するイベントを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 このイベントは札幌市中央区にあるショッピングセンター「ココノススキノ」で行われ、選手が登場する「1日店長企画」やトークショー、グッズ販売などの実施が予定されている。 なお当日は北海道YSから、澤口将太郎、岩崎航