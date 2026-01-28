74年前に熊本県で起きた殺人事件で、ハンセン病とされた男性が逮捕され、無実を訴えながらも死刑が執行された「菊池事件」。28日午後、熊本地裁が裁判のやり直し、すなわち「再審」を認めるかどうかの決定を下します。菊池事件は1952年、熊本県の北部で役場職員が殺害され、当時29歳の男性が逮捕されたものです。男性の裁判は、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で開かれました。証拠品が箸で扱われたほか、無罪を主張した