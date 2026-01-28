元アイドリング！！！の倉田瑠夏（29）が28日、X（旧ツイッター）を更新。第1子の妊娠を発表した。倉田は「ご報告です」とし、文書を添え「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました。無事に安定期を迎えることができましたので皆様にご報告させていただきます」と第1子の妊娠を発表した。続けて「出産は夏頃を予定しております」とし、「初めてのことでドキドキですがたくさんの奇跡に感謝しながら、これからも時間を