【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１月２０日第２試合南１局０本場＝本田朋広（雷）、佐々木寿人（格）、醍醐大（フ）、三浦智博（Ｊ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。何人ものＭリーガーがデビュー時とは変わった打ち方を見せてくれています。もちろん変化する人も格好いいのですが、一方で自分の信じた、やってきた麻雀を貫き通すのも格好いいなと思いました。この日の三浦選手がそれを体現してくれ