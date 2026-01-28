米ロックシンガー、マリリン・マンソンの元アシスタントによる性的暴行容疑で昨年に却下されていた訴訟がカリフォルニア州の新法施行により、現地時間２６日に再審理が認められた。米ニュースサイト「デッドライン」などが先日、報じた。元アシスタントのアシュリー・ウォルターズさんとマンソン（本名ブライアン・ワーナー）の訴訟は２０２１年に提起されたが、昨年に棄却されたと見られていた。２０２５年１月、検察は長年に