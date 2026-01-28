昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、昭和時代に子どもが歌ってヒットした楽曲を特集しました。近年にも芦田愛菜さん、鈴木福さんの『マル・マル・モリ・モリ！』（2011年）、Foorinの『パプリカ』（2018年）がヒットした例がありますが、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター・音楽評論家）によると、昭和