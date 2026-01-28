国民民主党の榛葉賀津也幹事長（58）が28日、衆院選（2月8日投開票）兵庫3区（神戸市須磨区、垂水区）に立候補した同党前職の向山（むこやま）好一氏（68）応援のため神戸市に入った。 【写真】「おじさん2人で朝から濃くてすみません」候補者と2ショ 同市の垂水駅前で記者団の取材に応じた榛葉氏は、高市早苗首相（64）の政策を一定評価しつつも、衆院解散を批判している点について問われ「批判的というか…われわれはきち