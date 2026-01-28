まもなく本格的な春の花粉シーズンを迎えます。今年の花粉の飛び始め時期、ピークや飛散量をまとめました。今年の飛散傾向は?花粉症の方にとっては、一年でもっともつらい時期がまもなくやってきます。飛散傾向や飛び始める時期、ピークを知ることで、花粉対策も変わってきますので今年の傾向をまとめてみました。日本気象協会が今月15日に発表した2026年 春の花粉飛散予測(第3報)によると、今年の花粉飛散傾向は、西日本では例年