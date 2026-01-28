Linuxのシステム管理において、通常はカーネルのアルゴリズムがリソースの割り当てを決定しますが、Red HatのソフトウェアエンジニアであるLucas Zampieri氏が開発したCPUスケジューラー「scx_horoscope」は、惑星の配置や星座といった占星術の要素をリアルタイムに反映してCPUのスケジューリングを行ないます。zampierilucas/scx_horoscope: Astrological CPU Schedulerhttps://github.com/zampierilucas/scx_horoscopescx_horosc