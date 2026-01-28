女優の石原さとみが、２１日に老衰のため９１歳で亡くなった映画監督の東陽一さんを２８日、追悼した。東監督の映画「私のグランパ」（２００３年公開）で主演・菅原文太さんのヒロイン役としてデビュー。数多くの映画新人賞を受賞した石原は「東陽一監督の訃報に接し、胸が苦しく締め付けられる思いです。『私のグランパ』は、俳優としてのスタートであり、原点です。当時の私は何も分からず、ただただ必死でしたが、監督は常