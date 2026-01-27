神奈川県赤十字血液センターは、劇場版『僕の心のヤバイやつ』との献血コラボキャンペーンを、2月1日(日)〜3月31日(火)の期間実施する。コラボキャンペーン実施の背景輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保存することもできない。神奈川県赤十字血液センターは、劇場版『僕の心のヤバイやつ』との献血コラボキャンペーンを通じて、より多くの人に献血に興味を持ってもらい、今まで以上に協力してもらうこと