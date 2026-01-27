「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営するネオ・エモーションは、2月1日(日)〜3日(火)の3日間限定で、「御祈祷恵方巻」を販売する。「御祈祷恵方巻」は、福が訪れることを願って、神奈川・三崎にある「海南神社」で海苔とラベルの御祈祷をしたものである。特別な一日を演出する3つのこだわりネオ・エモーションは、まぐろ問屋直営の寿司店として、最後まで素材をしっかり楽しめる恵方巻を