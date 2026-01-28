けさ、東京・江東区で高齢女性がダンプカーにはねられた死亡ひき逃げ事件で、警視庁はダンプカーを運転していた70代の男の身柄を確保しました。容疑が固まり次第、逮捕する方針です。【映像】現場付近の様子午前8時すぎ、江東区越中島の交差点で80代の女性が横断歩道を渡っていたところ、左折してきたダンプカーにはねられました。女性は、その場で死亡が確認されました。警視庁は、防犯カメラなどから逃げたダンプカーを特