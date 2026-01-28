日本映画製作者連盟は28日、2025年の映画概況を発表した。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」や「国宝」が大ヒットし、邦画と洋画を合わせた国内興行収入の総額は2744億円で過去最高となった。