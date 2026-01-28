酒気を帯びた状態で物損事故を起こし、警察に報告しなかったとして栃木県議の小林達也容疑者（５８）（那須町寺子乙）が道路交通法違反（酒気帯び運転、事故不申告）の疑いで逮捕された事件で、小林容疑者が事故直後、レッカー車を手配して車を動かそうとしていたことが２６日、捜査関係者への取材でわかった。県警は、小林容疑者が事故を隠蔽（いんぺい）しようとした可能性もあるとみて、慎重に捜査を進めている。発表による