Âè3»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚ¤¢¤­¤¨¡Ê38¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï17Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¡¢7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¡¢¸½ºßÂè3»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¡£25Ç¯12·î¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡Öº£¡¢Ç¥¿±8¥«·îÈ¾¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢»þ´ü¤¬¤â¤¦Î×·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢¤³¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢´Ñ¤Ê¤¬¤é¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î