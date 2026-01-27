トラストトウキョウは、2月6日(金)〜25日(水)の期間、東京タワー内「Co・Lab-TOKYO-」にて『文豪ストレイドッグス』と東京タワーのコラボイベント「文豪ストレイドッグス TOWER TRIP」を開催する。期間中、コラボ企画として、コラボチケットセットとコラボグッズを販売する。コラボチケットセット同イベントでは、東京タワーの館内に設置されたスタンディパネルを目印にスタンプを集めるスタンプラリーと、メインデッキに昇れる展