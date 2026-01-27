グルテンフリー専門店「C’est du nanan(セデュナナン)」が、ティ・ジョイが運営する映画館「T・ジョイPRINCE品川」限定で、オリジナルシアターフード「もちもちボール」を1月16日(金)より販売開始した。100％国産米粉を使用したミニベーグル映画館フードの定番といえばポップコーンやホットドッグだが、近年は健康意識の高まりや食の多様化により、「映画の時間もカラダにやさしいものを選びたい」というニーズが増えているそう。