27日、八峰町で屋根の雪下ろしをしていた男性が転落し、大けがをしました。能代警察署の調べによりますと、27日午前10時45分ごろ、八峰町峰浜目名潟の78歳の男性が、自宅の屋根の雪下ろしをしていた際に足を滑らせ、約3メートルの高さから転落しました。男性は、背骨を折る大けがをしました。ヘルメットや命綱はしていなかったということです。