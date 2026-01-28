Amazonがレジを置かない無人コンビニとして展開している「Amazon Go」と生鮮食品を扱う「Amazonフレッシュ」の実店舗をすべて閉店することを明らかにしました。「Amazonフレッシュ」の店舗の一部は傘下のスーパーマーケットチェーン「ホールフーズ」の店舗へ業態変更するとのことです。Amazon to close Fresh, Go stores, expanding Whole Foodshttps://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-fresh-go-stores-closing-exp