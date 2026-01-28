２０１９年にホッカイドウ３冠を達成し、南関東でも活躍したリンゾウチャネル（牡１０歳、大井＝小林・荒山勝徳厩舎、父モンテロッソ）が１月２３日付で地方の競走馬登録を抹消し、引退したことが２８日までに分かった。１月３日の川崎マイラーズを目指していたが、放牧先で右前の繋（つなぎ）の部分を骨折。管理した荒山勝調教師は「復帰は難しいと判断し、引退することになりました。移動できるようになったら、生まれ故郷の