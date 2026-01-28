衆議院選挙が公示されたことを受け、海外ではきょうから在外投票が始まっています。北京にある日本大使館には朝から有権者が投票に訪れました。中国に住む有権者「（日中関係が）難しいところではありますので、戦略をしっかり持ってやっていただける党に期待をしている」海外で暮らす日本人が投票できる「在外投票」は、今回は大使館や総領事館など世界各国の233か所で投票ができます。投票には事前登録が必要でおよそ10万人が登