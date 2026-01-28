ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下されて死刑が執行されたいわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所がまもなく再審＝裁判のやり直しの可否を決める決定を出します。「菊池事件」は1952年、熊本県で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が殺人容疑で逮捕された事件です。男性は無実を訴えていましたが、隔離された「特別法廷」で死刑判決を言い渡され、1962年に死刑が執