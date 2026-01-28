オンラインカジノで賭博をしたうえ、SNSなどでカジノサイトを紹介して客に賭博をさせ、サイトから報酬を受け取っていたとして男2人が千葉県警に逮捕されました。常習賭博と常習賭博幇助の疑いで逮捕されたのは、大阪府に住む三原克也容疑者と長野県に住む寺田和輝容疑者です。2人は、海外のオンラインカジノサイトで常習的に賭博をしたうえ、SNSなどでカジノサイトを紹介し、客を勧誘し賭博させた疑いが持たれています。捜査関係者