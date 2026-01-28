クラシック有力候補の故障にＳＮＳでは悲痛の声が上がっている。出世レースとして知られる先週の若駒Ｓを勝ったショウナンハヤナミ（牡３歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）が骨折したことが２８日、陣営から発表された。同馬は昨年１２月に阪神・芝２０００メートルでデビューし、２馬身差で快勝。若駒Ｓで２連勝を決め、クラシックの有力候補として注目を集めていたが、レース後に両前脚の橈骨（とうこつ）遠位端骨折が