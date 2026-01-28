タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。海外のクッキーを購入した際の失敗談を公開し、ファンの間で話題となっています。 【写真を見る】【 村重杏奈 】海外製クッキー購入も中身が粉で「出てきたの素材。めちゃくちゃ素材。」「もうめちゃくちゃにマヌケな声でました」うっかりミスに共感の声村重さんは「皆さんは自分でもびっくりするくらいマヌケな声出た事ありますか？」と投稿。海外ならではの「