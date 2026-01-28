日本映画製作者連盟（映連）が２８日、都内で新年記者会見を行った。映連は、２０２５年の邦画・洋画全体の年間興行収入が、前年比１３２．６％の２７４４億円だったことを報告となった。興収の公開が始まった２０００年以降、歴代１位の最高記録興収だった。１００億円超え作品は４作品だった。興収１位は「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」のの３９１．４億円だった。２位は「国宝」の１９５．５億円、３