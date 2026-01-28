気象台は、午後1時44分に、なだれ注意報を鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町に発表（雪崩注意報） 28日13:44時点庄内では、大雪や高波、なだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鶴岡市□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■酒田市□なだれ注意報【