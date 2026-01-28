なにわ男子が28日、都内でスギ薬局50周年新CM発表会に出席した。スギ薬局50周年のアンバサダーに就任。グループは2021年にデビューし、デビュー5周年イヤーとなる。リーダーの大橋和也は5周年に向けた意気込みやアンバサダー就任への思いを語ろうとするも「僕たちも（CDデビュー）50周年…50周年ちゃうわ！」とまさかの天然さく裂。メンバーは「5周年！」「盛りすぎ！」「おれら50周年！？」などとツッコミ、フォローしていた