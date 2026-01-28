ソニー生命保険は、2025年10月22日から30日の9日間、「47都道府県別 生活意識調査」をインターネット調査にて実施した。対象者は全国の20歳から59歳の男女4,700名。未婚者については父母の関係をもとに回答を集めている。妻が財布の紐を握っている都道府県は?金銭管理については【妻が財布の紐を握っている】割合が最も高かったのは三重県で52.0%だった。2位は新潟県49.0%、3位は福島県、広島県、山口県、香川県、熊本県が48.0%で