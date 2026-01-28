ソニー生命保険は、2025年10月22日から30日の9日間、全国の20歳から59歳の男女を対象に「47都道府県別 生活意識調査」におけるインターネット調査を実施し、4,700名の回答を集計した。○一目惚れが多い都道府県ランキング恋愛傾向について、【一目惚れが多い】割合は男性では滋賀県と徳島県が50.0%で同率1位、女性では三重県、滋賀県、長崎県が40.0%で並んだ。滋賀県は男女ともに1位となった。告白に関しては【自分から告白する】