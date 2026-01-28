不貞行為をめぐって互いに訴え合ってきたアナウンサー出身のチェ・ドンソクとパク・チユンに、裁判所が判決を下した。その直後、かつて“理想の夫婦”と呼ばれるも離婚した2人は、それぞれの日常を通じて近況を明かした。【写真】「夫婦同士でも性暴行は成立する」とパク・チユンが対抗？1月27日、済州地裁・家事訴訟2単独部は、チェ・ドンソクがパク・チユンおよびA氏を相手取って提起した不貞相手に対する慰謝料損害賠償請求訴訟