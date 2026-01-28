２８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５９８．３０ポイント（２．２１％）高の２７７２５．２５ポイントと６日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２１８．８８ポイント（２．３７％）高の９４６３．７６ポイントと続伸した。売買代金は１９６３億２６７０万香港ドルに拡大している（２７日前場は１３４７億６８４０万香港ドル）。投資家のリスク選好が強ま