Penが『攻殻機動隊』を総力特集！雑誌『Pen』2026年3月号（1月28日発売）は、「士郎正宗から押井守、新作アニメまで攻殻機動隊を見よ」と題した特集号だ。1989年の原作誕生以来、『攻殻機動隊』はネットワーク社会やAI、人とテクノロジーの関係を描いてきた。本特集では、原作から歴代アニメーション、そして新作へと連なる作品群を横断し、その世界観と思想を読み解いていく。原点から現在地まで。ビジュアルとともに解き明かす