アンガールズの田中卓志（49）が、27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。病院に“クレーム”を入れた。今回は「病院が苦手な人大集合SP」。田中は「献血がむちゃくちゃ苦手で、献血するとなっただけで、その日の朝から気分悪くなって」と話した。「採血したら、目の前がピカピカしてくるんですよ」。そして「採血する看護師さんってすごい勢いで。どんどんやらなきゃならないから。いきなり銀色の