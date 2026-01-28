タレントの新山千春（45）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。娘の受験時に自らが取った行動を話した。今回のテーマは「中学受験のリアル」。新山はMCの上田晋也（55）に「どうやって（長女の）志望校を選んだ？」と聞かれると、「卒業生の口コミだったりとか、ここの学校を受験してどうだったか、っていうのを、すごい調べて情報をかなり集めた感じで」と話した。「学校の近くの