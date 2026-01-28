タレントのいとうあさこ（55）が、27日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。小学受験をした過去を明かした。今回のテーマは「中学受験のリアル」。いとうは「私、小学校受験なんですよ。小中高、つながって」。さらに「そのまま家出をする、という恐ろしい人生を歩んで来ましたけれども」と言った。MCの上田晋也（55）が「小学校の時の受験って、あんまり覚えていないだろう？」と聞くと、