NHKは1月28日、受信料の未払いに対する民事手続きとして行っている「支払督促」を、2026年度にすべての都道府県で実施する方針を明らかにしました。全国合計の件数は年間2000件を超える見通しで、過去最多規模となります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】NHKでは、受信料を公平に負担してもらうことを目的に、去年10月に「受信料特別対策センター」を本部に設置し、支払督促による対応を強化してきました。