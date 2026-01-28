東京の上野動物園で暮らしていた双子のジャイアントパンダ、「シャオシャオ」と「レイレイ」が１月27日に出発し、空路で中国に戻りました。双子パンダの返還により、1972年の中日国交正常化を記念して日本にパンダが贈られて以来、日本では初めてパンダの「空白期」を迎えることになりました。新中国成立後、1972年10月28日に「カンカン」と「ランラン」が「中日友好の使者」として飛行機で日本に渡りました。「パンダフィーバー」