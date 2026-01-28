言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的に使う言葉を集めました。カタカナ語と日本語の組み合わせに注目して考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ちゃんみず□□へ□□らー□□わいんヒント：美容院で使う言葉が隠れています！答えを見る↓↓↓↓↓正解：あか正解は「あか」でした。▼解説それぞれの言葉に「あか」