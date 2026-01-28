中国外交部の報道官は1月27日、アゼルバイジャンのジェイフン・バイラモフ外相が、中国共産党中央政治局委員でもある王毅外交部長の招きに応じて、28日から29日にかけて中国を公式訪問すると発表しました。（提供/CRI）